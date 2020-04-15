التاريخ: 15-أبريل-2020
0 مشاهدة
عبر الفنان عبد الكريم الكابلي عن سعادته بمجموعة محبي ومريدي ” مريدي ومحبي الكابلي” وبعث الفنان الكبير برسالة للمجموعة من خلال صحفته بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك.
قال فيها بحسب صحيفة آخر لحظة: تحياتي لكم من قلبي اسأل الله العلي القدير ان يحزيكم خيره التي انتم اهل له، وقناعتي ان مجموعتكم اراد لها الخالق العظيم ان تتمتع باكبر قيمة في حياة الناس، انها القيمة التي ما زالت البشرية تسعى لها وهي قيمة الحبة والمودة، فمني الشكر ومن الخالق العظيم حسن الجزاء.
انني سعيد وسعدت اكثر واكثر بمشاعرطك الخيرة، دام لكم ما انتم فيه من حسني واحسان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الكابلي: سعيد بالمحبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.