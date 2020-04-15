الكابلي: سعيد بالمحبين

عبر الفنان عبد الكريم الكابلي عن سعادته بمجموعة محبي ومريدي ” مريدي ومحبي الكابلي” وبعث الفنان الكبير برسالة للمجموعة من خلال صحفته بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك.

قال فيها بحسب صحيفة آخر لحظة: تحياتي لكم من قلبي اسأل الله العلي القدير ان يحزيكم خيره التي انتم اهل له، وقناعتي ان مجموعتكم اراد لها الخالق العظيم ان تتمتع باكبر قيمة في حياة الناس، انها القيمة التي ما زالت البشرية تسعى لها وهي قيمة الحبة والمودة، فمني الشكر ومن الخالق العظيم حسن الجزاء.

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انني سعيد وسعدت اكثر واكثر بمشاعرطك الخيرة، دام لكم ما انتم فيه من حسني واحسان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)