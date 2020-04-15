ارتفاع الإيرادات الحكومية لأكثر من 500 مليار جنيه

التاريخ: 15-أبريل-2020
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كشفت مصادر موثوقة عن زيادة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالى حتى الآن بنسبة بلغت ١٠٠٪ من العام المنصرم 2019 بربط بلغ 70،500 مليار جنيه مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه الإيرادات 35،270 مليار جنيه.
وعزت المصادر ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الربط الضريبي والجمركي بنسبة كبيرة عن العام الماضي.
وأكدت المصادر أنه بالرغم من زيادة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالى الا انها أقل بكثير عن ما تم اعتماده في الموازنة الحالية والبالغ 142 مليار جنيه.
واشارت المصادر بحسب صحيفة السوداني، لشروع الجهات الخاصة بوزارة المالية فى تحليل الإيرادات ووضع نتائجها توطئة لرفعها لمجلس الوزراء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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