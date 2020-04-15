احالة ملف معتاد اجرام للمحكمة

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة احالت النيابة العامة يشرق النيل ملف معتاد اجرام متهم بنهب هاتف شاب اثناء سيره بالشارع العام بمنطقة شرق النيل، ووضعت النيابة اوراق الملف امام قاضي محكمة جنايات الجريفات وام دوم للنظر في ملف الدعوى. Advertisements وتشير تفاصيل البلاغ الاولية بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان الشاكي دون بلاغ بقسم شرطة حلة كوكو، وقال في مضمون بلاغه الى انه في اثناء سيره بالشارع العام قام المتهم بضبه ونهب هاتفه، واضاف الشاكي ان قيمة المسروقات “50” ألف جنيه. وكثفت المباحث تحرياتها وتم القبض على المتهم، ومن خلال التحريات معه اتضح انه من معتادي الاجرام. وعقب الفراغ من التحريات امرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة “175” من القانون الجنائي المتعلقة بالنهب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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