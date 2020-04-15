اختيار أعضاء من النظام البائد فى لجنة ازالة التمكين بصندوق دعم الطلاب

كشف مصدر من داخل تجمع المهنيين بصندوق دعم الطلاب عن وقوع لجنة ازالة التمكين في فخ النظام البائد باختيار عدد من أعضاء النقابات المحلولة وآخرين يتبعون لحزب المؤتمر الوطني المحلول .

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وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه لصحيفة الجريدة: ان تجمع المهنيين بالصندوق دفع بتسعة مرشحين للجنة ازالة التمكين داخل الصندوق ولكن تفاجأ التجمع باختيار اثنين منهم فقط ، وادراج اسماء لا علاقة لها بتجمع المهنيين ، وأردف المصدر ان الاسماء التي تم اختيارها لديها ارتباطات بالنظام البائد وحزب المؤتمر الوطني المحلول ،ومن بينهم سكرتيرة سابقة للامين العام للصندوق السابق ، محمد عبد الله النقرابي ،وتدرجت حتي وصلت مديرة مدينة جامعية ،واكد المصدر ان احد عضوية اللجنة كان عضو في نقابات النظام البائد حتى سقوطه وحلها ، بالاضافة لعضو اخر كان يعمل مقاولا لعدد من الاعمال مع ادارة المشروعات بالصندوق ، مبينا ان تلك المشروعات مشكوك في امرها وهنالك مطالبات بفتح ملفاتها.

وقطع المصدر بأن 98% من الموظفين فى الصندوق لم يتم تعينهم عن طريق لجنة الاختيار وانما تم تعيينهم بالتزكية ، وتابع اما متبقى الموظفين بعضهم جاء عن طريق انتداب والبعض الاخر تعاقدات وهؤلاء ليس لهم علاقة بالنظام البائد.

وكشف المصدر ان قيادات النظام البائد بالصندوق لديهم ايادي تقف خلف رفض القائمة التي دفع بها تجمع المهنيين بالصندوق الي لجنة ازالة التمكين ،واختيار عضوية يتبعون لهم لاجل حماية مصالحهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)