تشكيل لجنة من الداخلية والخارجية لمراجعة كشوفات العالقين بمصر

كشفت محامية اسر العالقين بمصر أم كلثوم فؤاد عن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ، والبنى التحتية ، لمراجعة اسماء العالقين التي دفعت بها لعضو المجلس السيادي ولجنة مكافحة كورونا ، وقالت أم كلثوم لـ”الجريدة” تلقيت اتصال هاتفي من عضو المجلس السيادي رئيس لجنة مكافحة كورونا صديق تاور بشأن كشف اسماء العالقين ومبادرة رجل الاعمال عصام الشيخ الذي تعهد فيها بتجهيز مزرعته بشرق النيل لحجر العالقين .

وناشدت أم كلثوم الجهات الخيرية واهل البر والمنظمات بتوفير المعدات الصحية اللازمة للحجر عقب توفر مكان الحجر لكن يحتاج الى تجهيزه من خلال توفير أدوات تعقيم ومطهرات واجهزة قياس الضغط والسكري واجهزة للتنفس بالاضافة لاسطوانات الاوكسجين ، وطالبت الكوادر الصحية والطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والطبية للعالقين.

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وفي السياق اشتكى العالقون بالمعابر من تفاقم أوضاعهم الانسانية ووصفوها بالقاسية وأعربوا عن خيبه أملهم جراء عدم اجلائهم من قبل الحكومة الانتقالية وقال أحد العالقين يوسف حسين لصحيفة الجريدة: نجدد مطالبتنا للحكومة الانتقالية بالاسراع في عملية الاجلاء واكد أنهم يعانون من اوضاع انسانية سيئة جراء عدم توفر مقومات الحياة الاساسية وأشار الى حاجتهم للعناية الطبية ، وأضاف نحن الآن بمنطقة أبو سمبل بمعبر أشكيت وعددنا 58 فرد مشيرا الى أنهم تجاوزوا فترة الحجر الصحي وأكد استعدادهم للقيام بذلك مرة أخرى ، لافتا الى أن الجميع على استعداد تام للكشف الطبي وتساءل يوسف هل سنبقى عالقين هكذا اذا استمر فايروس كورونا ؟ وقطع بعدم وجود حالة اشتباه لديهم ،وزاد : علمنا أن التصنيع الحربي سيتكفل بترحيلنا مع توفير السكن والاعاشة لكن حتى هذه اللحظة لم يخطرونا بذلك، وطالب وزير الصحة أكرم علي التوم القنصلية بتقصي الحقائق بدلا عن سماعها من مصادر غير موثوقة وأردف : اذا كانت الحكومة جادة في عملية الاجلاء عليها أن تقوم بتكوين فرق للاشراف على ذلك وتكوين أتيام للكشف على العالقين وجدد مطالبتهم للحكومة الانتقالية بفتح المعابر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)