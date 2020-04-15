مناوي ينتقد حلفاءه في (الثورية) ويدعو لمناقشة مستقبل التنظيم

انتقد رئيسا حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، والجبهة الشعبية المتحدة الأمين داؤود، موقف فصائل الجبهة الثورية التي قالا إنها سعت للإيحاء بوجود صراع داخلي في التنظيم، وطالبا بعقد اجتماع لمناقشة مستقبل التنظيم.

وقال كل من مناوي والأمين داؤود في بيان مشترك بحسب صحيفة الجريدة: لاحظنا أنه كلما يتصدى البعض منا إلى القضايا الجوهرية ذات الصلة بالعملية السلمية لأهل الهامش، أنبري لها آخرون بلسان الحكومة لمواجهة حلفائهم”. وعد البيان هذا الأمر بمثابة “أمر مخجل ومرفوض، لا يخدم قضايا الهامش”.وأعرب البيان المشترك عن أسف الحركتين لذكر الجبهة الثورية لإيجابيات التفاوض، مشيرًا إلى أنه لا يخدم وحدتها وتماسكها. ودعتا لعقد اجتماع للمجلس القيادي للجبهة الثورية لمناقشة مستقبلها.

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وأضاف: “بيان الجبهة الثورية يوحي وكأن هناك صراعاً داخلياً ، ونؤكد أننا لسنا في صراع مع أحد، ولم نبتدر من قبل تصرفاً يوحي بذلك”.

وأوضح أن الاتهامات التي صوبت للوساطة الجنوب سودانية بعدم الحياد، قصد منها تسهيل وتيسير العملية التفاوضية وفق منهج واضح يحقق سلاماً مستداماً .

وأوصى المجلس القيادي لحركة تحرير السودان، رئيس وفدها التفاوضي بمعالجة الخلافات مع الوساطة، بعد إعلان انسحابه من التفاوض، احتجاجاً على عدم مشاورته في تمديد فترة المفاوضات.

وطالبت الحركتان من الجهات المتفاوضة في مسار دارفور، وهما الحكومة السودانية والجبهة الثورية، بعدم احتكار المسار لحركات بعينها، وعدم رفض التحاق حركات دارفور الأخرى بالعملية السلمية. وأكد البيان المشترك التزام الحركتين بمنبر جوبا، وأشاد بجهود رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)