 كبلو : هنالك 110 مليار جنيه رصدت خطأ باعتبار أنها مساهمة من المؤسسة الدفاعية

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو عن ارتفاع عجز الموازنة الحالية الى 222 مليار جنيه وأقر في الوقت ذاته بأن الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها.

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وأرجع ذلك لاكتشاف اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بعد اجرائها مراجعة للموازنة. وقال كبلو لصحيفة الجريدة: اتضح أن هنالك 110 مليار جنيه رصدت خطأ باعتبار أنها مساهمة من المؤسسة الدفاعية ، ونوه الى رصد 156 مليار جنيه من العون الأجنبي لم يتم التوقيع الا على 44 مليار منها مما يضيف لعجز الموازنة 112 مليار أخرى ليرتفع عجزها من 70 مليون الى 222 مليار جنيه بالاضافة الى أثر انخفاض أسعار البترول على العائدات الحكومية من بيع الخام للمصفاة والرسوم المفروضة على البترول، كما سيؤثر الانخفاض على إيرادات نقل البترول من الجنوب”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)