الصيحة: *(كورونا).. توالي الإصابات والوفيات * أزمة بين الجبهة الثورية و(الحرية والتغيير) *البشير وطه وبكري يرفضون استئناف قرار التهم *الخرطوم: صرف راتب أبريل اليوم وتوفير السلع بالأحياء الجريدة: *نبيل أديب: ليس لدينا دخل ببقاء أو سقوط النظام و(كلام) أنس عمر سياسي *تسجيل (3) حالات جديدة بفيروس كورونا السوداني: *الأجور: (7) آلاف جنيه للعامل و(19) للمعلم و(50) للطبيب *(كورونا) يتسلل للولايات وارتفاع الإصابات لـ (32) بينها حالة وفاة *حمدوك: عدم حصول السودان على دعم عاجل يجهض التغيير المجهر: *إغلاق الكباري منتصف ليل (الجمعة) والخرطوم تعلن قائمة استثناءات الحظر *الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بمبلغ (80) مليون يورو لمجابهة (كورونا) Advertisements آخر لحظة: * صرف راتب أبريل اليوم وإغلاق الكباري أثناء الحظر * تعديل وزاري مرتقب يشمل حقائب سيادية *(المصفوفة).. الشيوعي يؤيد والثورية ترفض الدار: *والي الخرطوم: هذه هي ترتيبات الحظر الشامل *صرف المرتبات ابتداءً من اليوم وساعات للحركة داخل الأحياء *الأرض على موعد مع حدث فلكي.. القمر وكواكب في صف واحد *حسن فضل المولى يدون بلاغاً في من اتهموه باعداد بيان انقلاب البشير *تعديل مواعيد العمل بالبنوك للثلاثة أيام القادمة *اليوم لطلاب الشهادة الثانوية: امتحان الجغرافيا والدراسات البيئية الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق15 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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