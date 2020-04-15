شاهد بالفيديو.. الإعلامي حازم حلمي يعترف لإحدى الفتيات: لوشي طلبت مني أن (أربط الطرحة وأرقص) وبسببها ضربت “المناكير”

كشف الإعلامي السوداني الشاب حازم حلمي الفتيات خلال فيديو مباشر قام ببثه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي عن أسرار اللعبة التي يقوم ببثها ويستضيف من خلالها بعض زميلاته وصديقاته بالوسط الإعلامي والسوشيال ميديا.

وأكد حازم بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين لإحدى الفتيات التي قام باستضافها خلال “اللعبة” أن الإعلامية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” فاجأته بطلبات غريبة بعد خسارته للتحدى أمامها وجاءت الطلبات بناء على قوانين “اللعبة” التي تجبر الخاسر على تلبية طلبات الفائز.

Advertisements

وكان حازم قد خسر أمام لوشي والتي بدورها طالبته وخيرته بين ربط الطرحة والرقص أو عمل ميك أب على وجهه أمام مئات المتابعين أو طلاء المناكير.

وقال حلمي للفتاة التي استضافها بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين (في النهاية رضخت وقمت بعمل المناكير ) وواصل الشعب السوداني يتحين الفرص, حيث قاموا بإطلاق الضحكات والتعليقات الساخرة دون أن يعلموا أن الأمر مجرد لعبة وهزار على حد تعبيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)