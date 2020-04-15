شاهد بالصور.. أول ظهور لزوجة الناشط السياسي عثمان ذو النون وزوجها يغازلها (إثنان يستحقان النضال وطن رائع وإمرأة حنون)

نشر الناشط السياسي المحامي (عثمان ذو النون) يوم الثلاثاء صور تجمعه بزوجته وذلك على حسابه الشخصي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الناشط البارز على الصور (إثنان يستحقان النضال … وطن رائع … وإمرأة حنون..حتي في غيابك بقاتل بيكي لحظات الألم.. وفي حضورك بموت بالشوق..التوقيع .. زول بريدك ولا خجلان … ولا خايف اذا كان السند إنتي).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فيعد هذا الظهور هو الأول لزوجة الناشط الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين لحساب فيسبوك بالسودان.

حيث بم يسبق لها الظهور مع زوجها في أي تدوينة أو صورة يقوم بشرها على حسابه العامر والمتابع بصورة خيالية.

Advertisements

ولم يسبق لذو النون نشر صور تجمعه بزوجته منذ زواجهما في فبراير من هذا العام حسبما أكد ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حصدت صور ذو النون وحرمه أكبر نسبة إعجابات بعد ساعات من نشرها, حيث وصل عدد المعجبين بالصور ل 14 الف معجب ومتابع عبروا عن سعادتهم بالروح الجميلة بين الزوجين وتمنوا بهم حياة زوجية سعيدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)