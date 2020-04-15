قاضٍ أمريكي يشطب قضية “المدمرة كول”

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 53 مشاهدة علمت صحيفة (مصادر)، أن القاضي الفيدرالي روبرت دومار، شطب اليوم “الثلاثاء”، قضية أسر ضحايا هجوم المدمرة كول، ضد حكومة جمهورية السودان. Advertisements وجاء شطب القضية بناءً على طلب الطرفين، بعد سداد الحكومة الانتقالية في السودان لمبالغ التسوية، تعويضاً لأسر ضحايا المدمرة كول، واستدال الستار على القضية التي استمرت (16 سنة)، منذ العام 2004م. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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