وزير المالية يفجر مفاجاة سعيدة: زيادة الأجور بنسبة 569% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه

قال وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي مساء الثلاثاء (في إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، وبعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، نعلن اليوم زيادة الأجور بنسبة ٥٦٩٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي).

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وأضاف الوزير بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (‏وفي نفس الصدد، نعلن عن رفع الحد الادنى للأجور من ٤٢٥ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنية في الشهر) ويسري ذلك بداية من نهاية شهر أبريل الجاري.

تفاصل الزيادات في الصورة ادناه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

