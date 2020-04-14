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الثلاثاء 14 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قالت وزارة الخارجية السودانية، إن وكيلها السفير الدكتور الصديق عبد العزيز، تقدم، خلال لقائه سفير الصين لدى الخرطوم، ما شينمين، بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية في جهوده لمجابهة جائحة كورونا.
والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، مع سفير الصين لدى الخرطوم، وبحثا عددا من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة كورونا.
من جانبه، أبدى السفير الصيني تفهمه للوضع الصحي بالسوادن، وتقديم العون بهذا الخصوص للسودان في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما خاصا بتقديم المساعدات الطبية للسودان الصديق في مجابهة هذا المرض الخطير.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| طلب هام من السودان للصين.. ماذا تريد الخرطوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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