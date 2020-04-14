الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بـ80 مليون يورو لكبح كورونا

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الثلاثاء 14 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن تقديم دعم للسودان بمبلغ 80 مليون يورو لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد.
وأجرت يوتة يوبيرلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي، اتصالا مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، نقلت له الدعم الأوروبي للخرطوم.
وبحثت المسؤولة الأوروبية مع حمدوك تقديم مساعدات للسودان لمواجهة خطر فيروس كورونا.
وحثت يوبيرلينين البنك وصندوق النقد الدوليين، على وضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الأفريقية لمجابهة خطر كورونا.
وأعلن السودان، الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 32 حالة، بينها 5 حالات وفاة.
وقرر السودان فرض حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة 3 أسابيع ابتداء من السبت المقبل.
وتعيش البلاد منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية التي قضت بإغلاق المنافذ ووقف الدراسة بجميع المراحل، ومنع التجمعات، وحظر تجوال جزئي ليلا.
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