توزيع سكر رمضان بالأقساط للعاملين بوحدات الخرطوم

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تبدأ ولاية الخرطوم اعتباراً من صباح غد الأربعاء عمليات توزيع سكر شهر رمضان الكريم للعاملين بوحدات الولاية المختلفة. وقال الأستاذ آدم عوض الله آدم المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية إن وزارته نفذت توجيهات والي ولاية الخرطوم الفريق ركن/ أحمد عابدون حماد بإكمال كافة الإجراءات مع شركة الخرطوم للأمن الغذائي ومحفظة قوت العاملين القومية لتوفير سكر رمضان للعاملين بالوزارات والمجالس العليا والمحليات والهيئات البالغ عددهم ٧٤ ألف عامل بأقساط لمدة ١٠ أشهر. Advertisements ودعا المدير العام لوزارة المالية بحسب (سونا)، رؤساء الوحدات المعنية إرسال مناديبهم المفوضين لاستلام الكميات المحددة لوحداتهم من رئاسة وزارة المالية اعتباراً من يوم الأربعاء ١٥ أبريل لاكتمال عملية الاستلام قبل إنفاذ إجراءات العطلة التي أقرتها لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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