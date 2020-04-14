تشكيل لجنة لإستئنافات قرارات مسجل هيئات الشباب والرياضة

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر وزير العدل نصر الدين عبد الباري أمس، قراراً رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة إستئنافات قرارات مسجل هيئات الشباب والرياضة القومية والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وبحسب (موقع السوداني)، جاء القرار بناءً على توصية وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي، وعملاً بأحكام المادة ٢٠ (١) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠١٦. Advertisements وسمى القرار كبير المستشارين محجوب علي محمد رئيساً للجنة و جمال عمر مصطفى عضوا، ود. أمجد عبد السلام عضواً. وتمارس اللجنة الاختصاصات الواردة في قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠١٦م واللوائح الصادرة بموجبه. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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