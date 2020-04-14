التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن مدير شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم محمد ضياء الدين، عن تجهيز (100) بص لخدمة العاملين بالقطاع الصحي والمرضى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية لإدارة الأزمة، مبادرة من العاملين بالشركة بالتطوع للعمل أثناء فترة حظر التجوال. Advertisements وكشف ضياء الدين بحسب (موقع السوداني)، عن أن إدارة الحركة والتشغيل شكلت غرفة طوارئ لمتابعة إجراءات التشغيل، موضحاً أن التغطية تشمل، المستشفيات، ومراكز العزل، ومراكز غسيل الكلى، ومستشفيات الولادة، مضيفاً أنهم في انتظار التصديق بالتصريح اللازم بالتحرك أثناء ساعات حظر التجوال. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (100) بص لنقل المرضى والعاملين بالحقل الصحي أثناء ساعات الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.