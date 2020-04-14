عاجل.. وزير المالية يعلن عن زيادة الأجور بنسبة 569%

أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي عن زيادة الأجور بنسبة 569٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي. و أكد في تغريدة له على “تويتر” اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور من 425‪جنيه إلى 300‪0 جنية في الشهر.

وقال البدوي بحسب (موقع السوداني)، إن الزيادات تأتي في إطار مساعيهم لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، موضحاً أنها جاءت بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور.

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وطبقا لمنشور فقد بلغ راتب العامل 7,130 جنيه، الخريج الجامعي 17,344 جنيه، الأستاذ المدرسي 19,621 جنيه، أستاذ جامعي طبيب متخصص، ووكيل وزارة 50,795 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)