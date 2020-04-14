لجنة الطوارئ الصحية: وضع ترتيبات لتنفيذ الإغلاق الكامل فى الخرطوم

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها الثالث والعشرين لمتابعة الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا برئاسة البروفيسور صديق ناور عضو مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهورى مساء اليوم، واستمعت إلى تنوير من الدكتور أكرم على التوم وزير وزارة الصحة الاتحادية أفاد فيه تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة منها حالة وفاة ليصبح مجمل عدد الاصابات حتى اليوم ٣٢ إصابة تشمل خمس حالات وفاة وثلاثة متعافين لتبقى ٢٤ حالة فى العزل بينها ثلاثة أجانب.

وأوضح البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب الاجتماع ان اللجنة استعرضت خلال الاجتماع قرار الإغلاق التام لولاية الخرطوم ووقفت على الترتيبات التفصيلية للخطة المقترحة من ولاية الخرطوم بشأن الإغلاق التام حتى يتم رفعها لمجلس الأمن والدفاع لمراجعتها واخذ كل الاعتبارات الضرورية ومن ثم اعتمادها فى شكلها النهائي.

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وأضاف تاور ان حالة القلق وسط مواطنى ولاية الخرطوم بشان الاغلاق التام ناتجة عن التفسير الخاطئ لفكرة الإغلاق الصحى الذى صوره البعض على أنه شلل تام للحياة، بينما الفكرة قائمة على الحد من الحركة التي تساعد فى انتشار الفيروس وتفشي المرض خاصة بعد ظهور حالات اصابة بالعشرات فى يوم واحد مما ينذر بخطورة الوضع.

وأكد بروفيسور تاور ان الغرض من هذه الاجراءات المحافظة على السلامة الصحية للمواطنين وليس التضييق عليهم، موضحاً أنه لا توجد أى ندرة في السلع الأساسية أو نقص في الإمداد المائي والكهربائي كما لا توجد مشكلة فى السيولة النقدية لدى المصارف تستدعي قلق المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)