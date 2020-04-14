رئيس مجلس الوزراء يلتقي مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة بحث رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بمكتبه ظهر اليوم مع السفير محمد بلعيش المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي للسودان سبل دعم إنجاح عملية السلام بالبلاد وترسيخ مكتسبات التغيير من أجل استقرار وازدهار السودان. وأمن اللقاء بحسب (سونا)، على الإرادة القوية والصادقة للمضي قدما في معالجة كل القضايا برؤية منفتحة ومتبصرة اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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