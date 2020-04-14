الحكومة تؤكد توصيل المساعدات للمحتاجين للحد من “كورونا”

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية استعداد الحكومة لتوصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين فى السودان وفق الاجراءات التى تحد من انتشار جائحة كورونا. وأعلن تاور فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة لمتابعة الاوضاع المتعلقة بجائحة كورونا برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ، بالقصر الجمهورى بحسب (سونا) مساء اليوم، بدء صرف المرتبات خلال الثلاثة أيام القادمة وستعمل البنوك لساعات إضافيةتسهيلاً لصرف المرتبات. Advertisements وأشار إلى ان هناك فئات ستكون مستثناة من الحظر لضرورة خدماتها سيتم الإعلان عنها لاحقاً، موضحاً أن الحكومة وضعت ترتيبات أمنية لتأمين الأسواق والأحياء أثناء فترة الحظر من خلال دوريات متحركة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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