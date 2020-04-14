ارتفاعٌ قياسيٌّ لأسعار السيخ وانخفاضٌ للأسمنت

قفزت أسعار السيخ إلى مُستويات قياسية، فيما انخفضت أسعار الأسمنت بشكلٍ طفيفٍ.

وأكّد تُجّارٌ مواد بناء بسوق السجانة لمصادر أمس، وصول طن السيخ (3 لينيا) إلى (100) ألف جنيه، و(95) ألف جنيه لمقاسات (4 – 5 لينيا).

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وبحسب صحيفة الصيحة، تراجع طن أسمنت عطبرة إلى (23) ألف جنيه، وبربر (22) ألف جنيه، وسجّل لوري الطوب الأحمر (4 آلاف طوبة) (17) ألف جنيه، ولوري الرملة الخشنة (16) ألف جنيه، وألف طوب البلك التركي (56) ألف جنيه، والبلك المحلي (50) ألف جنيه، ولوري الرملة “كنجر” (10) آلاف جنيه، وجالون بوهيات المهندس (1700) جنيه، وجردل البوماستك (2200) جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)