عاجل| ارتفاع إصابات كورونا في السودان.. تعرف على العدد

الثلاثاء 14 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاور، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32 حالة.

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كما أشار إلى تسجيل حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 5 حالات، لافتا إلى شفاء 3 حالات.

وأعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، فرض حظر شامل في العاصمة الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل.

ويستثنى من الحظر المصانع العاملة في المنتجات الغذائية، وسيارات التوزيع، وسيارات نقل الخضار واللحوم والدواجن والألبان والمخابز ومحطات الوقود.