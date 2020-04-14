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الثلاثاء 14 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان صديق تاور، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32 حالة.
كما أشار إلى تسجيل حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 5 حالات، لافتا إلى شفاء 3 حالات.
وأعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، فرض حظر شامل في العاصمة الخرطوم اعتباراً من السبت المقبل.
ويستثنى من الحظر المصانع العاملة في المنتجات الغذائية، وسيارات التوزيع، وسيارات نقل الخضار واللحوم والدواجن والألبان والمخابز ومحطات الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| ارتفاع إصابات كورونا في السودان.. تعرف على العدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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