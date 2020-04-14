السراج يأمر بإرسال “جثامين المرتزقة” إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، السيطرة على صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات الجيش الليبي “يوم انتصار لكل الليبيين”، وفق قوله.
ولفت السراج في مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه أصدر أوامر لوزارة الداخلية بتفعيل مديريات الأمن في “المدن المحررة”، لإعادة الأمن والاستقرار فيها، بحسب بوابة الوسط الليبية.
كم قال إنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثامين من سماهم “المرتزقة” الذين قتلوا في معارك الاثنين، إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية “حتى يعرفوا (قادة هذه الدول) ما فعلت أيديهم”.
وكان السراج قال في بيان، أمس الاثنين، إن قوات حكومة الوفاق واجهت “جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا وتتآمر علينا تحت جنح الظلام”.
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