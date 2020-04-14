بوتين يلوح باللجوء للجيش لمواجهة تفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللجوء للجيش من أجل مواجهة تواصل انتشار فيروس كورونا على نحو متزايد في البلاد.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، شهدت الأراضي الروسية ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، تجاوزت 21 ألف حالة، ظهر الثلاثاء، بعد أن كانت نهاية آذار/مارس ألفين و337 حالة فقط.

وحتى ظهر الثلاثاء، تضاعفت الوفيات بالفيروس إلى 170 حالة، في حين بلغت نهاية الشهر الماضي 17 حالة فقط.

وخلال اجتماع عبر الفيديو مع كبار المسؤولين الروس الاثنين، قال بوتين إنه “قد ينشر الجيش للمساعدة في التصدي لتفشي فيروس كورونا، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات”.

وقال بوتين لوزراء الحكومة إن “كلّ قدرات الجيش الروسي يمكن ويجب أن تستخدم”.

وأضاف: “نرى أن الوضع يتغير بشكل شبه يومي، ولسوء الحظ، فإنه لا يتغير نحو الأفضل”.

وأوضح أن “عدد المرضى في تزايد، بما في ذلك المزيد والمزيد من الحالات الحرجة بشكل خاص. ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في عدد من النواحي”.

وذكر بوتين أيضا أن دولا أوروبية أخرى، مثل إيطاليا، استخدمت الجيش في ردها على أزمة كوفيد-19.

ونبه “نحن بحاجة إلى استخدام هذه التجربة”. وقال: “إن قدرات وزارة الدفاع الروسية، إذا لزم الأمر، يمكن وينبغي استخدامها”.

وقد تم تطبيق إجراءات الإغلاق في العاصمة موسكو، المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى. كما تم إخبار الناس بالتزام منازلهم ما لم يكن هناك سبب أساسي لخروجهم.

وأدخلت موسكو نظاما إلكترونيا يصدر تصاريح للأشخاص الذين يحتاجون إلى مغادرة منازلهم. إلا أنه تعرض لمشاكل تقنية وألقى المسؤولون باللوم فيها على قراصنة الانترنت، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.