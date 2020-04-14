حرقوا قمحنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] كلنا سمع بالناس الحرقوا القمح بعد نجاح الموسم الزراعي

] تفتكروا حرقوهوا ليييه؟

] ياربي يكون عشان يوفروا حق الخيش على المزارعين!

] ولا عشان يريحوا المزارعين من عناء التعبئة؟؟؟

] تتعدد وتختلف الاسباب

] ولكنها لن تكون باي حال حرائق لصالح الوطن

] المهم

] موضوع كوكو موضوع الساعة

] بصرف النظر عن اسباب الحريق

] هناك حقيقة واضحة امامنا لا تحتاج لنقاش ولا تبرير

] خسران المريخ

] الخاسر الاكبر

] اتحرق قمحنا في موضوع مارسيال

] واتحرق قمحنا في موضوع شيبوب

] حيث فقد العقد ولم يظهر الا بعد مهلة الفيفا

] فهل اتحرق قمحنا في موضوع كوكو بنفس طريقة حرقه في موضوع شيبوب؟اي بفقدان اصل المستند؟؟؟؟

] وليه مكتبنا التنفيذي ده هامل لدرجة اي شيء ممكن يتفقد منو عااادي

] حتى الإيميل اتسرق

] عقد شيبوب يتفقد

] اصل مخالصة كوكو ما يتلقي

] الحاصل شنو؟؟؟

] ولماذا يتم حرق قمحنا دائماً بنفس الصورة؟؟؟

] ان وجدنا العذر للخطأ الاداري في مخالصة مارسيال بعدم اجرائها امام الاتحاد العام

] العذر شنو في مخالصة كوكو التي تمت امام الاتحاد العام والذي وقع وختم عليها؟؟؟؟

] زيكو قام بالاجراء الصحيح امام الاتحاد

] وصدرت تلاتة نسخ اصل من المخالصة

] واحدة حقت المريخ

] اتحرق قمحها

] وواحدة عند اللاعب حرق قمحها براهو ودساها ثم انكرها

] وواحدة عند الاتحاد

] لكن زيكو الذي قام بانزال عقد كوكو بالسيستم

] لماذا لم يقم بانزال المخالصة المنهية لنفس العقد بالسيستم؟؟؟؟

] وهل اخطر زيكو المكتب التنفيذي بوجود اصل مودع للاتحاد بعد سؤاله عن نسخة المريخ الاتحرق قمحها؟؟؟

] ام لم يخطرهم الا من خلال تصريحه بعد العقوبة؟؟؟

] ولييييه؟؟؟

] الاتحاد ذاتو

] بتجيهو صور خاصة بيهو من مخاطبات الفيفا للمريخ

] لماذا لم يخطر الفيفا بشهادته على العصر وتوقيعه على المخالصة بل والاستدانة منه مبلغ المخالصة؟؟؟؟

] في دي الاتحاد شارك في حرق قمحنا

] ايها الناس

] سألت مدثر خيري عن عدم استعانته بالاصل المودع لدى الاتحاد

] ذكر لي بالحرف الواحد انه لم يسمع بذلك الايداع برغم مناقشته الامر مع منسوبي الاتحاد الا بعد تصريحات زيكو الاخيرة بعد الحكم

] ايها الناس

] مكتب تنفيذي يسمح لكل من هب ودب دخول مكاتبه

] ثم يفقد مستندات ماحبابو

] وان كان لا يسمح بذلك تبقى المستندات والمعلومات بطلعها الجقر

] اصلو المنطقة ديك مليانة جقور

] والجقر الاكل كبرينا

] ما كتير عليهو يحرق قمحنا

] الاندية الكبيرة ما بتعرف فوضى زي دي في مكاتبها التنفيذية ولا بتسمح بيها

] المهم

] قصة كوكو حسب علمنا كالآتي

] وقع اللاعب عقداً مع المريخ قام المريخ بانزاله بحسب موجهات الفيفا

] كرت اللاعب وصل كيف

] دي بعرفها الاتحاد

] رشحو الزولفاني وطالب بالاستغناء عنه الزولفاني نفسه

] تمت مخالصة مع اللاعب امام الاتحاد بالتاريخ المبين عليها ١٩ اغسطس

] ورد بالفقرة الاولى منها المرقمة بالرقم (١) ان اللاعب نال ٨٠٠ الف دولار

] ورد ذلك بالارقام وكتابة

] تاريخ المخالصة هو نفسه

] تاريخ توقيع وخاتم الاتحاد هو نفسه

] توقيع كوكو يوجد تعديل على التاريخ الى جانبه في الشهر(٨)

] يبقى مافي تعديل في الدولار

] يعني التمنية الف دولار الفوق دي صحيحة

] لكن تمسك المحامي التونسي بالتشكيك في صحة المستند

] يجعلنا نستنتج انه واثق من عدم وجود الاصل

] وبالتالي يثق في ان المريخ لن يقدم اصلاً للمستند

] الثقة دي جاتو من وين؟؟؟؟

] الهام يا ربي؟؟؟؟

] الخلاصة

] مافي شيء يتعمل

] فقط محاولة تسوية مع كوكو للجدولة او النقيصة

] وفي الحالتين قمحنا اتحرق

] فهل اعدنا النظر في طريقة عمل المكتب التنفيذي والتعامل معه؟؟؟؟

] وهل استفدنا من اخطائنا واتعلمنا بحقنا زي ما استفاد زيكو من خطأ مخالصة مارسيال؟؟؟؟

] ولا زلت اجزم

] مخالصة مارسيال طالما جمال قال دفعتها يبقى دفعها

] وطالما الحبيب حاتم عبدالغفار قال سلمتها يبقى سلمها

] لكن وكلاء اللاعبين لاقين جنينة الضعف الاداري عندنا وحارقين قمحنا

] سنعود للموضوع

] ايها الناس

] ان تنصروا الله ينصركم

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا

] قلت لي كلي؟؟؟

] وعقوبات؟؟؟

] الكلام لينا المنططين عينينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لو متنا بالجوع اهون من نموت بالكورونة…. كلي يعني كلي

شحتفت الروح وخمت النفس ياها الكورونة ذااالتها

والى لقاء

سلك