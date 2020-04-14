حرقوا قمحنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
] كلنا سمع بالناس الحرقوا القمح بعد نجاح الموسم الزراعي
] تفتكروا حرقوهوا ليييه؟
] ياربي يكون عشان يوفروا حق الخيش على المزارعين!
] ولا عشان يريحوا المزارعين من عناء التعبئة؟؟؟
] تتعدد وتختلف الاسباب
] ولكنها لن تكون باي حال حرائق لصالح الوطن
] المهم
] موضوع كوكو موضوع الساعة
] بصرف النظر عن اسباب الحريق
] هناك حقيقة واضحة امامنا لا تحتاج لنقاش ولا تبرير
] خسران المريخ
] الخاسر الاكبر
] اتحرق قمحنا في موضوع مارسيال
] واتحرق قمحنا في موضوع شيبوب
] حيث فقد العقد ولم يظهر الا بعد مهلة الفيفا
] فهل اتحرق قمحنا في موضوع كوكو بنفس طريقة حرقه في موضوع شيبوب؟اي بفقدان اصل المستند؟؟؟؟
] وليه مكتبنا التنفيذي ده هامل لدرجة اي شيء ممكن يتفقد منو عااادي
] حتى الإيميل اتسرق
] عقد شيبوب يتفقد
] اصل مخالصة كوكو ما يتلقي
] الحاصل شنو؟؟؟
] ولماذا يتم حرق قمحنا دائماً بنفس الصورة؟؟؟
] ان وجدنا العذر للخطأ الاداري في مخالصة مارسيال بعدم اجرائها امام الاتحاد العام
] العذر شنو في مخالصة كوكو التي تمت امام الاتحاد العام والذي وقع وختم عليها؟؟؟؟
] زيكو قام بالاجراء الصحيح امام الاتحاد
] وصدرت تلاتة نسخ اصل من المخالصة
] واحدة حقت المريخ
] اتحرق قمحها
] وواحدة عند اللاعب حرق قمحها براهو ودساها ثم انكرها
] وواحدة عند الاتحاد
] لكن زيكو الذي قام بانزال عقد كوكو بالسيستم
] لماذا لم يقم بانزال المخالصة المنهية لنفس العقد بالسيستم؟؟؟؟
] وهل اخطر زيكو المكتب التنفيذي بوجود اصل مودع للاتحاد بعد سؤاله عن نسخة المريخ الاتحرق قمحها؟؟؟
] ام لم يخطرهم الا من خلال تصريحه بعد العقوبة؟؟؟
] ولييييه؟؟؟
] الاتحاد ذاتو
] بتجيهو صور خاصة بيهو من مخاطبات الفيفا للمريخ
] لماذا لم يخطر الفيفا بشهادته على العصر وتوقيعه على المخالصة بل والاستدانة منه مبلغ المخالصة؟؟؟؟
] في دي الاتحاد شارك في حرق قمحنا
] ايها الناس
] سألت مدثر خيري عن عدم استعانته بالاصل المودع لدى الاتحاد
] ذكر لي بالحرف الواحد انه لم يسمع بذلك الايداع برغم مناقشته الامر مع منسوبي الاتحاد الا بعد تصريحات زيكو الاخيرة بعد الحكم
] ايها الناس
] مكتب تنفيذي يسمح لكل من هب ودب دخول مكاتبه
] ثم يفقد مستندات ماحبابو
] وان كان لا يسمح بذلك تبقى المستندات والمعلومات بطلعها الجقر
] اصلو المنطقة ديك مليانة جقور
] والجقر الاكل كبرينا
] ما كتير عليهو يحرق قمحنا
] الاندية الكبيرة ما بتعرف فوضى زي دي في مكاتبها التنفيذية ولا بتسمح بيها
] المهم
] قصة كوكو حسب علمنا كالآتي
] وقع اللاعب عقداً مع المريخ قام المريخ بانزاله بحسب موجهات الفيفا
] كرت اللاعب وصل كيف
] دي بعرفها الاتحاد
] رشحو الزولفاني وطالب بالاستغناء عنه الزولفاني نفسه
] تمت مخالصة مع اللاعب امام الاتحاد بالتاريخ المبين عليها ١٩ اغسطس
] ورد بالفقرة الاولى منها المرقمة بالرقم (١) ان اللاعب نال ٨٠٠ الف دولار
] ورد ذلك بالارقام وكتابة
] تاريخ المخالصة هو نفسه
] تاريخ توقيع وخاتم الاتحاد هو نفسه
] توقيع كوكو يوجد تعديل على التاريخ الى جانبه في الشهر(٨)
] يبقى مافي تعديل في الدولار
] يعني التمنية الف دولار الفوق دي صحيحة
] لكن تمسك المحامي التونسي بالتشكيك في صحة المستند
] يجعلنا نستنتج انه واثق من عدم وجود الاصل
] وبالتالي يثق في ان المريخ لن يقدم اصلاً للمستند
] الثقة دي جاتو من وين؟؟؟؟
] الهام يا ربي؟؟؟؟
] الخلاصة
] مافي شيء يتعمل
] فقط محاولة تسوية مع كوكو للجدولة او النقيصة
] وفي الحالتين قمحنا اتحرق
] فهل اعدنا النظر في طريقة عمل المكتب التنفيذي والتعامل معه؟؟؟؟
] وهل استفدنا من اخطائنا واتعلمنا بحقنا زي ما استفاد زيكو من خطأ مخالصة مارسيال؟؟؟؟
] ولا زلت اجزم
] مخالصة مارسيال طالما جمال قال دفعتها يبقى دفعها
] وطالما الحبيب حاتم عبدالغفار قال سلمتها يبقى سلمها
] لكن وكلاء اللاعبين لاقين جنينة الضعف الاداري عندنا وحارقين قمحنا
] سنعود للموضوع
] ايها الناس
] ان تنصروا الله ينصركم
] اها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] والينا
] قلت لي كلي؟؟؟
] وعقوبات؟؟؟
] الكلام لينا المنططين عينينا؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال لو متنا بالجوع اهون من نموت بالكورونة…. كلي يعني كلي
شحتفت الروح وخمت النفس ياها الكورونة ذااالتها
والى لقاء
سلك
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