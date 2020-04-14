سعودي ينفجر في وجه ابن سلمان ويطالب السعوديين للتصدي لأفعاله الصبيانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه السعودي عبد الله الحضيف “المقهور من تصرفات ولي العهد”، رسالة إلى الشعب السعودي على إثر مقتل عبد الرحيم الحويطي على يد قوات الأمن أمس الاثنين، تنفيذاً لأوامر محمد بن سلمان في إخلاء منزله.!

وقتلت قوات الأمن السعودي المواطن الحويطي بعد رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة مشروع “نيوم” -الذي سيباح فيه الخمر والزنا والمحرمات- مكان منازلهم .

وقال الحضيف، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “رسالة إلى السافل محمد بن سلمان لا تورجينا قوتك على مواطنيك، شفناك مع أنصار الله خمس سنوات مرغوا أنفك بالتراب”.

وأضاف الحضيف: ” إلى أين تبون تصلون يا حقيرين انت يا محمد بن سلمان ضعيف وجبان وتخاف مواجهة الحوثي، ورسالة للشعب السعودي يجب أن نوقف ممارسات هذا الطفل، والعالم كله يجب أن يعرف من هو قاتل عبد الرحيم الحويطي”.هذ وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من متابعي المغرد السعودي مع الفيديو، موجهين الاتهامات لابن سلمان بالمسؤولية عن جريمة القتل والعمل على خراب السعودية ودمارها.