قبلوا جاي يا ناس الكهرباء.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنامى الى علمى ان اثيوبيا رفضت مسألة الربط الشبكى مع السودان ، وفشل الحكومة في اعادة انسياب التيار الكهربي من اثيوبيا لبلادنا علماً بان الجارة الحبشية كانت تزود الشبكة السودانية بنحو (٢٠٠_٢٥٠) ميقاواط وربما اكثر وهذا كان يسهم في فك اختناقات الشبكة لكنه توقف بفضل كفاءات قوى الحرية والتغيير وطول ألسنة بعض المسؤولين ومنذ ان صرح القيادى القحتاوى محمد وداعة بتصريحه الذي قال فيه ان التعامل مع اثيوبيا سيكون بنظام الغذاء مقابل الكهرباء وهذا التصريح الاستفزازى جعل الجارة ممثلة في حكومتها التى يرأسها مهندس الوفاق آبي احمد تمتنع عن مد السودان بالكهرباء !!

يعني كفوات وعرفنا حتى لباقة فى التصريحات مافى بالله ورونا ؟؟ هنالك الكثير المثير يحدث داخل شركة التوزيع صاحبة اضخم ايرادات فى السودان فاين تذهب كل تلك الاموال ورونا بالله اين تذهب تلك الاموال، سبق وان اطلقتم تصريحات تخديرية بانكم بصدد اجراء صيانة وحتى الان لا شيء مما يؤكد بان هنالك مكائد تدبر بليل ختونا معاكم فى الصورة بالله.

القومة للسودان) قومت نفس (كسارين التلج) حتى بلغت درجات الانصياع ان قام المدعو امين عثمان مدير عام شركة توزيع الكهرباء باصدار توجيهات وخطاب لكل العاملين بمؤسسته بخصومات لصالح القومة .. تخيلو قلع .. عينك عينك وتسكتوا بس .. شركة التوزيع بتمارس رجولتها على الشعب الغلبان حينما تداعب ايدى منسوبيها مفاتيح التحكمات المركزية المتعبة لتفصل التيار الكهربائي عن المنازل .

ها هو الشهر الكريم يقارب الدخول وما زالت القطوعات مستمرة، بالله عليكم ملكوا الحقائق للشعب متى ستحل مشكلة الكهرباء ونحن محصورون مابين الحظر الصحى والمكوث في المنازل ووباء كورونا والصيف والشهر الفضيل.

وردتنا شكاوى من مواطنين بالازهرى والمجاهدين ومناطق الباقير تؤكد فشلكم في اجراء عمليات توصيل كهرباء لهم ماذا فعلتم لفك اختناقات الشبكة؟؟ واين مشروع الخط الدائري ؟ واين الصيانة التى تحدثتم عنها وخدرتم المواطن بل اين ذهبت الميزانيات المرصودة لها.

يا امين عثمان لماذا اوقفتم التحديثات ومشاريع ربط محطات التوزيع خارج نظام التحكم الآلى بالخرطوم والولايات ورونا وقفتو المشروعات دي لشنو ؟؟

بالله يا امين عثمان نطالبك بفتح ملف زينارو ونطالب باحضار السيد محمد محيي الدين رئيس اللجنة التى تسلمت المصنع قبل الشراكة، نطالب بتقارير المحولات بدولة جنوب السودان قبل الانفصال ، من المستفيد من كل ما يحدث انت تعلم تماماً ما نقصد يا امين فلا داعى لنشر غسيل المؤسسة ولن نتوانى لحظة فى نشر اى غسيل ان رغبتم انتم فى ذلك ومن سكات نطالبكم بفتح تحقيق عاجل واحضار رئيس اللجنة الذى ذكرنا اسمه ليكشف لنا ولكم وللقارئ الكريم ما دار فى كواليس عملية التسليم فى انتظارك وسنعود لك بملفات اخرى لم تكن لتضع حسباناً لها فلتترقبوا قريباً.