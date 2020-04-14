التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي يوتة يوبيرلينين عن دعم الاتحاد للسودان بمبلغ ٨٠ مليون يورو، لمجابهة خطر الكورونا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بحسب (سونا)، فيما حثت المؤسسات الدولية لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من الدعم. Advertisements وأجرت يوتة يوبيرلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي اتصالاً مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، وتم خلال الاتصال بحث تقديم مساعدات للسودان لمواجهة خطر فيروس كورونا covid 19. وحثت المسؤولة الأوروبية البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية لمجابهة خطر الكورونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوربي يدعم السودان بمبلغ 80 مليون يورو لمجابهة “الكورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.