حكومة البحر الأحمر تصدر قرارات وتدابير لمجابهة فايروس كورونا

أصدر والي البحر الأحمر المكلف لواء ركن حافظ التاج عدداً من القرارات في إطار التدابير الوقائية للتصدي لفايروس كورونا تمثلت في إغلاق السوق الرئيسي لمدينة بورتسودان لمدة ثلاثة أيام لرش السوق بغرض التعقيم وإعلان عطلة للقطاع العام لمدة ثلاثة أيام وذلك اعتباراً من يوم الأحد التاسع عشر من أبريل الجاري. وشملت القرارات والتدابير النظر في زيادة ساعات حظر التجوال تحسباً لظروف المرحلة الراهنة لوباء كورونا.

وأوضح الوالي خلال الاجتماع اليومي للجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية صعوبة قفل الولاية بصورة كاملة نسبة لحركة النقل البحري عبر الموانئ ووجود المنافذ البرية والبحرية مع دول الجوار التي يتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لبروتكول مكافحة كورونا.

Advertisements

وبحسب (سونا)، اطلع الوالي على التقرير الوبائي خلال الاجتماع اليومي للجنة الطوارئ الصحية واطمأن على استقرار الموقف الصحي وعدم ظهور أي حالة اشتباة أو إصابة بفايروس كورونا، وشدد على ضرورة تكثيف برامج التوعية الصحية لتجاوز هذه المرحلة بسلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)