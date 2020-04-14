نظامي “غاضب” يقتل والده رمياً بالرصاص

أطلق نظامي غاضب الرصاص على جسد والده فأراده قتيلاً وذلك على خلفية قيام الأخير بتسجيل محراث يخص ابنه باسمه، وذلك بمنطقة السمة شرق مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان.

ووفقاً لمصدر فإن النظامي كان قد أرسل إلى والده بعض الأموال التي تخصه التي تلقاها من حرب اليمن لتنفيذ بعض المشاريع التي تخصه بيد أن والده قام بشراء محراث من أموال ابنه وتحويل ملكيتها له.

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وأوضح المصدر أنه عند عودة ابنه دار بينهما نقاش حول أوراق الملكية الأمر الذي دفع الابن إلى إطلاق أعيرة نارية على رأس والده فأراده قتيلاً، وفور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي أوقفته رهن التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)