ضوابط جديدة لتوزيع الغاز للمواطنين بالنيل الأبيض

رأس الأستاذ الطيب محمد عبدالله أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض اليوم بقاعة أمانة الحكومة بربك الاجتماع الخاص بآلية توزيع الغاز بالولاية وذلك بحضور الأستاذ محمد المامون إسحق مدير إدارة النقل العام والبترول بالولاية وعدد من المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية ووكلاء المستودعات والتوزيع ولجان المقاومة على مستوى الولاية والمحليات.

وبحسب (سونا)، استعرض الاجتماع الضوابط و التدابير والإجراءات المتعلقة بتوزيع سلعة الغاز للمواطنين وشدد على ضرورة إلزام الوكلاء بإنفاذ التوجيهات التي حددتها لجنة أمن الولاية بعدم البيع المباشر للغاز للمواطنين من المستودعات وتوزيع الغاز على الوكلاء المحليين عبر مناديب الأحياء والقرى والفرقان بمتابعة ورقابة لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بالمحليات المختلفة.

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