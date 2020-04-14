عاجل| حادث لموكب رئيس مجلس السيادة.. وإصابة هؤلاء

الثلاثاء 14 أبريل 2020

كتب وكالات

أفاد موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر صحفية سودانية بأن موكب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعرض لحادث سير بشارع النيل.



وأدى الحادث حسب المصادر نفسها إلى إصابة عدد من فريق المرافقة دون سقوط ضحايا.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي سوداني عن الحادث حتى الآن.

Advertisements

كان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة قد قال إن بلاده "لن تسمح بالتعدى على أراضيها".

وأطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأسبوع الماضى، على الأوضاع الأمنية بولاية القضارف (شرق السودان)، وشدد من منطقة دوكة، المتاخمة ، على أنه لا تراجع عن حماية حدود السودان.

وتفقد البرهان قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة على الحدود الشرقية بعدد من المواقع، ورافقه كل من رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جاهزية القوات المسلحة السودانية لحماية البلاد وحراسة حدودها وعدم التراجع عن ذلك، مضيفا: "هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان فى كل مكان، وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذى لن تفرط فيه أبدا".