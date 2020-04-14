لولوة الخاطر تفجّر فضيحة مدوية للبحرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت لولوة الخاطر المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، إن قطر لا ترى مؤشرات على ذوبان الجليد في الازمة الخليجية

وأكدت “الخاطر” في لقاءٍ مع “التلفزيون العربي” أنّ دولة قطر تجاوزت آثار الحصار الاقتصادية، مضيفةً: “نريد من العقلاء في المنطقة أن يتخذوا من الأزمات فرصة للتقارب”.وذكرت “الخاطر” أنّ دولة قطر اليوم الأولى عربيًا في الأمن الغذائي وعالميًا في المركز الثالث عشر.

ولفتت “الخاطر” إلى أنّ وزيرة الصحة القطرية مُنعت من حضور اجتماع وزراء الصحة في الرياض.وقالت إنّ الخطوط الجوية القطرية نقلت مليون شخص خلال ازمة كورونا بينهم ١٠٠ الف بريطاني و٧٠ الف فرنسي و٤٥ الف الماني.

وفجّرت “الخاطر” فضيحة للبحرين، وقالت إن المنامة ارسلت طائرة من طراز ١٩٧٩ لم يعد احد يستخدمها وليس فيها منقيات للهواء لاخذ رعاياها من قطر.وقالت الخاطر، وهي أيضًا المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، إن السلطات القطرية ضخت 75 مليار ريال قطري (20.5 مليار دولار) لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، لمواجهة تداعيات أزمة “كورونا”.‎