محمد بن سلمان يخسر “16.5” مليار دولار بسبب قرار اتخذه بـ “45” دقيقة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مجموعة “سوفت بنك” إنها تتوقع أن يتكبد صندوق رؤية المدعوم من السعودية البالغ حجمه 100 مليار دولار، خسارة بـ1.8 تريليون ين (16.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار بسبب تدهور أداء استثماراته في قطاع التكنولوجيا.

وأوضحت المجموعة، وفق وكالة (رويترز) للأنباء، أن خسارة الصندوق المدعوم من السعودية الفصلية الثالثة على التوالي، ستدفع المجموعة ككل إلى تكبد خسارة تشغيلية بقيمة 1.35 تريليون ين، وهي أول خسارة لها في 15 عاماً.

وخسائر الصندوق، التي ترجع إلى “تدهور وضع السوق” إذ تتضرر الأسواق من جائحة فيروس كورونا، ضربة كبيرة لمحاولات ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك في استعادة سمعته بين المستثمرين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشفت الشركة اليابانية المالكة لمصرف “سوفت بنك” والتي يستثمر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلـمان 45 مليــار دولار، عن خسائر تقدَّر بـ6.5 مليارات دولار.

وأعلنت شركة الاستثمار اليابانية، حينها عن أول خسارة تشغيل فصلية لها منذ 14 عاماً، تقدَّر بنحو 6.5 مليار دولار، بعد تدوين قيمة سلسلة من الاستثمارات، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وتلقَّى المدير التنفيذي لـ”سوفت بنك”، ماسايوشي سون، بعض اللوم من شركائه على قراراته السيئة، وقال: “كانت هناك مشكلة في تقديري الشخصي، وهذا شيء يجب عليّ التفكير فيه”، حسب المصدر ذاته.

وقال أتول جويال، كبير المحللين في مجموعة “جيفريز” الاقتصادية إن “تعاملات سون تثير أموراً أساسية حول استراتيجيته التي تجب معالجتها، فإن كان هناك مزيد من الاستثمارات الفاشلة في المستقبل، فكيف يخطط للتعامل معها؟”.

وفي لقاء تلفزيوني سأل المذيع عن كيفية تمكن سون من إقناع بن سلمان باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلاً: استغرق الأمر مني فقط 45 دقيقة.