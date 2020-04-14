قدرت الخسائر بــ(16) ألف قنطار قطن حريق هائل يلتهم محالج القطن بمدينة رفاعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شبَّ حريق هائل صباح أمس (الإثنين) في محالج مدينة رفاعة، وقال شهود عيان لــ(التيار) إنهم شاهدوا النيران تشتعل بكثافة في المحلج حوالي الساعة الثامنة صباحاً، وتسبب الحريق في خسائر تقدر قيمتها بــ(16) ألف قنطار من القطن، ولا توجد خسائر في الأرواح، وتم إخماد النيران بواسطة شرطة الدفاع المدني التي حضرت من الحصاحيصا ومدني والجنيد إلى موقع الحدث. ولم يتسنَّ للصحيفة معرفة أسباب الحريق، وأضاف شهود العيان أن الأقطان متروكة في العراء دون أي تحوطات سلامة،وفي 28 من شهر فبراير الماضي سجل وزير الداخلية زيارة إلى مدينة رفاعة وطالب الأهالي الوزير بتوفير مطافئ خاصة بمدينة رفاعة، وتيم من الدفاع المدني، ووافق الأخير على الطلب، لكن إلى الآن لم يحدث جديد في هذا الخصوص.