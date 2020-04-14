(الكاردينال) ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته بدلا من الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نزلت مبادرة الصلح بين رئيس نادي الهلال اشرف الكاردينال ورئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان الكوارتي علي الاخير .حيث مراقبون كثر اكدوا ان الكوارتي لا يملك القدرة المالية الكبيرة التي تجعل يقود فريق مثل الهلال ولا الخبرة الرياضية ايضا ..وعلمت (سودانا فوق ) ان الكاردينال نصح الكوارتي في جلسة الصلح التي قادها القطب الرياضي عمر عثمان النمير ان تتمت الاستفاده من الكوارتي داخل اسرته بدلا عن الهلال الذي يحتاج اليامكانيات هائلة وليس امنيات وطموحات وقد بدأ الكاردينال حسب الظهور في صور الصلح فخورا بامكانياته وثرواته مؤكدا انه واثق من كسب الجولة الانتخابية القادمة والتربع علي عرش البيت الازرق للمرة الثالثة علي التوالي. المادة السابقة اختبار دواء جديد لكورونا على متطوعين من أمريكا وأوروبا المقالة القادمة قدرت الخسائر بــ(16) ألف قنطار قطن حريق هائل يلتهم محالج القطن بمدينة رفاعة

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