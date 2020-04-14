حلف”الناتو” يعلن استعداده للرد على أي تهديد في ظل انتشار فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن قوات الحلف مستعدة للرد على أي تهديد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، رغم تخفيض عددها.

أمستردام – سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، “صحيح أن مهمتنا التدريبية في العراق خفضت، وهذا لا علاقة له بالفيروس بل بالأمن وهي مهمة تدريبية لمساعدة القوات العراقية لمحاربة عدم ظهور داعش مرة أخرى ونحن أخذنا قرارا بأن نزيد تدريباتنا مرة أخرى عندما تكون الظروف تسمح لذلك”.

وأضاف ستولتنبرغ “لقد خفضنا التدريب لكننا مستمرون بمهامنا على الرغم من العدد القليل المتواجد الآن حتى أن مهماتنا مستمرة في أفغانستان وكوسوفو”.

وتابع مؤكدا “مهماتنا مستعدة للرد على أي تهديد في ظل انتشار الفيروس. استعداداتنا ما زالت مستمرة”.

كما تطرق ستولتنبرغ إلى الأوضاع في أفغانستان، ودعا “طالبان” إلى وقف العنف وتنفيذ اتفاق السلام مع واشنطن.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “نحن ندعو طالبان لخفض العنف وإيقاف الهجمات وتنفيذ اتفاق السلام مع واشنطن، ونحن ندعم هذا الاتفاق ومبادلة السجناء ونحن نشجع جميع الأطراف للوفاء بوعودهم لخفض العنف وتطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع”.

وأضاف ستولتنبرغ “الناتو سيستمر بدعم أفغانستان من خلال مهماتنا التدريبية للقوات الأفغانية لأنها افضل طريقة وإرسال رسالة أن طالبان لن تنجح في المعركة بل عليها الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصيل إلى اتفاق سلام”.