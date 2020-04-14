توقف (60) حاصدة للقمح بمشروع حلفا الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اندلعت احتجاجات في مدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا أمس الإثنين على خلفية إطلاق سراح مهربين لجازولين، مخصص لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي والذي انطلق خلال الأيام الماضية . ونقلت مصادر موثوقة لـ(التيار) بأن لجان المقاومة ضبطت (5) لواري تحمل (120) برميل جازولين في طريقها لمناطق التعدين بالبطانة، وتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين وفقاً للمادة (1) و(21) من قانون الطواريء بقسم شرطة حلفا الجديدة، وأبدت لجان المقاومة تذمرها من تواطؤ نافذين بالنظام البائد وتحويل البلاغ إلى المادة (44) إجراءات، وإطلاق سراح شحنة الجازولين واللواري الخمسة والمتهمين، وأفادت المصادر بأن كادراً قيادياً مشهوراً بحزب المؤتمر الوطني المحلول يقف وراء تلك التجاوزات، وأضافت ذات المصادر بأن أزمة جازولين خانقة تهدد حصاد القمح بحلفا الجديدة حيث توقفت حتى أمس نحو (60) من الحاصدات. المادة السابقة “ظل هناك لأسابيع”… وكالة تكشف تفاصيل زيارة وفد إيراني إلى “ظل هناك لأسابيع”… وكالة تكشف تفاصيل زيارة وفد إيراني إلى السعودية المقالة القادمة حلف”الناتو” يعلن استعداده للرد على أي تهديد في ظل انتشار فيروس حلف”الناتو” يعلن استعداده للرد على أي تهديد في ظل انتشار فيروس كورونا

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