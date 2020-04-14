الدولار يقترب من حاجز الـ”150″ جنيهاً بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اقترب سعر الدولار في السوق الموازية للعملة من الـ(150) جنيها، مع استمرار التداول في السوق الموازي العملات الأجنبية، وقال متعاملون أمس (الاثنين)، إن الريال السعودي صعد إلى 35 جنيها، وكانت التداولات في الدولار بسعر 147 جنيها للبيع، وتفاوتت أسعار الشراء بين 146-145.5 جنيها، وكشف متعاملون بالسوق الموازي عن تدفق أموال كبيرة لشراء الدولار.

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