بنك السودان المركزي يحدد مواعيد جديدة للعمل بمصارف ولاية الخرطوم

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي ، عن تغيير مواقيت العمل للمصارف وفروعها العاملة بولاية الخرطوم، تماشياً مع توجيهات الحكومة لمجابهة كورونا

على أن يبتدي الدوام الساعة “7” صباحاً حتى الساعة “4” مساءً ،

على أن يبدأ التعامل مع الجمهور عند السابعة والنصف وينتهي عند الثالثة ظهراً .

ويسري التعديل إعتباراً من غدٍ “الأربعاء”وحتى “الجمعة” .

