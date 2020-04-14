بنك السودان المركزي يحدد مواعيد جديدة للعمل بمصارف ولاية الخرطوم

الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي ، عن تغيير مواقيت العمل للمصارف وفروعها العاملة بولاية الخرطوم، تماشياً مع توجيهات الحكومة لمجابهة كورونا
على أن يبتدي الدوام الساعة “7” صباحاً حتى الساعة “4” مساءً ،
على أن يبدأ التعامل مع الجمهور عند السابعة والنصف وينتهي عند الثالثة ظهراً .
ويسري التعديل إعتباراً من غدٍ “الأربعاء”وحتى “الجمعة” .
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