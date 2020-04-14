مدير الجوازات والهجرة يؤمن على ضبط الوجود الأجنبي وتأمين الحدود

أكد اللواء داؤود حامد إبراهيم داؤود، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اليوم الثلاثاء بحسب اليوم التالى اهتمامهم بتجويد وتطوير عمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة لضبط الوجود الأجنبي وتأمين الحدود من التسلل والهجرة غير الشرعية، مما يحد من جرائم الاتجار وتهريب البشر خاصة أن البلاد تتمتع بحدود إدارية تجاور عدداً من الدول.

مشيراً إلى انتهاجهم سياسة تدعم الجوانب الاجتماعية والإنسانية بتحسين بيئة العمل وتوفير العلاج لمنسوبي الإدارة ليتمكنوا من الاضطلاع بواجباتهم في خدمة المواطن، مؤكداً سعي إدارته لتقديم خدمة ميسرة عبر حوسبة جميع إجراءات العمل الهجري.

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جاء ذلك لدى وقوفه على إجراءات توزيع السلع الرمضانية لمنسوبي الإدارة بحضور مدراء الدوائر والإدارات، وقال اللواء داؤود خلال مخاطبته القوة إن هذا الدعم السلعي يأتي بمناسبة استقبال شهر رمضان الفضيل بدعم مباشر من المدير العام لقوات الشرطة لإعانة منسوبي الشرطة على أداء واجباتهم وتخفيف أعباء المعيشة.

ويفيد المكتب الصحفي للشرطة أن رئاسة الشرطة عبر الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية قدمت دعماً اجتماعياً كبيراً لمنسوبيها بتوفير السلع الغذائية التي تحتاجها القوة خلال شهر رمضان، بجانب توحيد الدعم بالمركز والولايات للمتقاعدين مع زملائهم بالخدمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )