تعرض موكب رئيس مجلس السيادة لحادث مروري بشارع النيل

أبلغ مصدر موثوق (السوداني)، عن تعرض موكب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بشارع النيل بالقرب من جسر النيل الأزرق، إلى حادث مروري أثناء توجهه إلى القصر الجمهوري صباح الثلاثاء.
وقال المصدر إن مركبة ضابط شرطة قطعت الطريق عن طريق الخطأ، مما أحدث ربكة في مركبات الحماية واصطدمت ببعضها البعض، مؤكداً سلامة مركبة رئيس المجلس السيادي وأنها واصلت السير سالمة وآمنة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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