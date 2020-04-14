وفاة وزير العدل السابق في جنوب السودان

توفي صباح يوم الأحد في عاصمة جنوب السودان جوبا، وزير العدل السابق فاولينو واناويلا.وقال مايكل مكوي لويث ، وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة ، في تصريح لراديو تمازج الإثنين ، إن الوزير السابق واناويلا ، توفي صباح يوم الأحد في مجمع الطبي بجوبا حيث كان يتلقى العلاج من مرض الملاريا المزمنة.

وأوضح مكوي بحسب صوت الامة، أن سبب الوفاة هو تمزق الشريان القلبي بسبب الملاريا المزمنة ، لكن اشار الى ان الوزير السابق كان يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعبر مكوي عن تعازيه لأسرة الراحل وشعب جنوب السودان ، بوفاة وزير العدل السابق. وتابع “نقدم خالص تعازينا للعائلة والأصدقاء وشعب وجنوب السودان في وفاة فاولينو واناويلا ، وهذه خسارة كبيرة لجنوب السودان.”

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الراحل فاولينو واناويلا ، هو محامي وسياسي من غرب بحر الغزال ، شغل منصب وزير العدل في الحكومة الإنتقالية الأخيرة، لكن فقد منصبه بعد قرار الرئيس سلفاكير بحل الحكومة وتكوين الحكومة الانتقالية.