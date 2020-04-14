التاريخ: 14-أبريل-2020
0 مشاهدة
لقي شخصان مصرعهما وأصيب الثالث في حادث مروري بطريق التحدي بولاية نهر النيل. بعربة أكسنت كانت في طريقها من عطبرة إلى الخرطوم وبالقرب من منطقه المعاقيل جنوب شندي انقلبت العربة.
وفور وقوع الحادثة بحسب صحيفة صوت الامة تم إسعاف المصابين بواسطة شرطة المرور السريع إلى حوادث الإصابات والطوارئ بمستشفي شندي التعليمي وتم تحويل المتوفين إلى مشرحة مستشفى شندي التعليمي والذين توفوا هم :”جمال حسين ، كلتوم النجومي” ،من الباوقة السكن عطبرة، وتم تسليم الجثمانين إلى ذويهما بعد أن أكملت شرطة المرور السريع إجراءاتها القانونية بالقسم الأوسط.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مأسوي يحصد ارواح ثلاث اشخاص من اسرة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.