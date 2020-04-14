حادث مأسوي يحصد ارواح ثلاث اشخاص من اسرة واحدة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب الثالث في حادث مروري بطريق التحدي بولاية نهر النيل. بعربة أكسنت كانت في طريقها من عطبرة إلى الخرطوم وبالقرب من منطقه المعاقيل جنوب شندي انقلبت العربة.

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وفور وقوع الحادثة بحسب صحيفة صوت الامة تم إسعاف المصابين بواسطة شرطة المرور السريع إلى حوادث الإصابات والطوارئ بمستشفي شندي التعليمي وتم تحويل المتوفين إلى مشرحة مستشفى شندي التعليمي والذين توفوا هم :”جمال حسين ، كلتوم النجومي” ،من الباوقة السكن عطبرة، وتم تسليم الجثمانين إلى ذويهما بعد أن أكملت شرطة المرور السريع إجراءاتها القانونية بالقسم الأوسط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )