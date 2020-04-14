حمدوك يبحث مع مناوي مجريات السلام بجوبا

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة بحث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مع رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي، بحسب السودانى مجريات عملية السلام في السودان.وأجرى حمدوك اتصالاً مطولاً مع مناوي، تبادلا خلاله وجهات النظر حول مجمل التفاصيل المتعلقة بعملية السلام التي تجري في جوبا وأكد مناوي خلال الاتصال، موقف حركته الثابت من ضرورة الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام يخاطب جذور الازمة ويسكت صوت البندقية الى الأبد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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