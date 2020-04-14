(الحرية والتغيير) تدعو للمرونة في تنفيذ حظر التجوال حتى( لايموت أحد جوعا)

دعا القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، بحسب السودانى للمرونة في تنفيذ الحظر الذي يهدف لحماية الناس من الموت نتيجة الوباء القاتل ، حتى لا يموت “أحد جوعاً”،

مناشداً القوات النظامية التي تباشر تنفيذ الحظر بالمرونة في التعامل مع المواطنين اثناء الحظر خاصة المرضى وذوي الحاجات العاجلة و طالب يوسف بتوفير المستلزمات اللازمة للمواطنين مع ضيق الوقت واقتراب شهر رمضان المبارك، مع ايجاد معالجات للفئات الضعيفة التي تعمل وفق لرزق اليوم باليوم.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)