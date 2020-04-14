(الحرية والتغيير) تدعو للمرونة في تنفيذ حظر التجوال حتى( لايموت أحد جوعا)

التاريخ: 14-أبريل-2020
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دعا القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، بحسب السودانى للمرونة في تنفيذ الحظر الذي يهدف لحماية الناس من الموت نتيجة الوباء القاتل ، حتى لا يموت “أحد جوعاً”،
مناشداً القوات النظامية التي تباشر تنفيذ الحظر بالمرونة في التعامل مع المواطنين اثناء الحظر خاصة المرضى وذوي الحاجات العاجلة و طالب يوسف بتوفير المستلزمات اللازمة للمواطنين مع ضيق الوقت واقتراب شهر رمضان المبارك، مع ايجاد معالجات للفئات الضعيفة التي تعمل وفق لرزق اليوم باليوم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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