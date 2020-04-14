عاجل.. هذا ما ينتظر السودانيين أثناء الحظر الشامل

الثلاثاء 14 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

طمأن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد مواطني الولاية أان السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الأحياء ولا يحتاج المواطن إلى تخزينها.



وأضاف الوالي خلال اجتماع شئون أمن ولاية الخرطوم الذي عقدته اليوم برئاسته وبحضور قادة الشرطة وقائد المنطقة العسكرية ومدير هيئة أمن الولاية ومعتمدي المحليات وأمين عام الحكومة وممثل قوى الحرية والتغيير والمديرين العامين لوزارات الصحة، والتنمية الاجتماعية، المالية، والصناعة حيث يجئ الاجتماع بناء على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتكليف ولاية الخرطوم بان تعمل كلجنة فنية لاعداد مصفوفة من الترتيبات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي الشامل والاغلاق التام لولاية الخرطوم اعتبارا من السبت القادم.

وقال الوالي إن الاجتماع أعد مصفوفة من الترتيبات للتوفيق بين تطبيق الحظر وبين توفير احتياجات المواطن وستدير هذه المصفوفة غرفة طوارئ عليا برئاسة والي الخرطوم وغرف طوارئ مماثلة على مستوى المحليات.

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وطمأن الوالي مواطني الولاية بان السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الاحياء ولا يحتاج المواطن الى تخزينها حيث اقرّ الاجتماع قائمة بالاستثناءات من الحظر تشمل المصانع العاملة في المنتجات الغذائية وعربات التوزيع وعربات نقل الخضار واللحوم والدواجن والالبان والمخابز ومحطات الوقود وسيتم الاتفاق على ساعات اثناء اليوم يسمح فيها للمواطن بالخروج للتسوق داخل منطقته ،ويشمل الاستثناء العاملين في الحقل الطبي والصيدلي والنظافة والمطافئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي على ان تحصل البعثات الدبلوماسية على تصريح المرور عبر وزارة الخارجية

واعلن الوالي ان الحظر سيشمل قفل الكباري وسيكون التحرك قاصرا داخل كل منطقة على حدى.

وأعلن عن صرف راتب شهر ابريل للعاملين بالولاية اعتبارا من يوم غد الاربعاء وستستمر وزارة المالية بالولاية في العمل بربع القوى العاملة حتى تكمل صرف راتب شهر ابريل .

واعلن الوالي ان الحظر سيتم تقييمه كل (٧٢) ساعة عبر غرفة الطوارئ العليا بالولاية لمعالجة اي مشكلات تطرأ اثناء التطبيق.