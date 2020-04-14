- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 14 أبريل 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
استعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية ( سونا) أن ذلك جاء خلال لقاء حمدوك بمكتبه اليوم مع أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية، وياسر عباس محمد وزير الرى والموارد المائية وأعضاء لجنة التفاوض بمكونيها الفني والقانوني.
ووفق الوكالة، اطمئن حمدوك على موقف السودان التفاوضي، والترتيبات التى اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض.
وأثنى حمدوك على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التى يتمتع بها.
كما اطلع على الملامح العامة لمسودة الإتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاثة خلال جولات واشنطن التفاوضية.
وأكد حمدوك أن مصالح السودان في مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من "حمدوك" بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.