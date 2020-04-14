عاجل.. مباحثات هامة بين "حمدوك" ورئيس حركة جيش تحرير السودان

الثلاثاء 14 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بحث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مع رئيس حركة جيش تحرير السودان القائد مني أركو مناوي، مجريات عملية السلام في السودان.

وأجرى حمدوك اتصالاً مطولاً مع مناوي، تبادلا خلاله وجهات النظر حول مجمل التفاصيل المتعلقة بعملية السلام التي تجري في جوبا. وأكد مناوي خلال الاتصال، موقف حركته الثابت من ضرورة الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام يخاطب جذور الازمة ويسكت صوت البندقية الى الأبد.

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